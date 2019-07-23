Очільник Луганщини підписав меморандум про співпрацю з ПРООН

У Краматорську відбулася зустріч голів Луганської та Донецької облдержадміністрацій Віталія Комарницького та Павла Кириленка з Постійною Представницею ПРООН в Україні Дафіною Ґерчевою.

Інформацію оприлюднила пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«Під час зустрічі укладено двосторонній Меморандум про взаєморозуміння між Луганською облдержадміністрацією та Програмою розвитку ООН. Його мета – забезпечення співробітництва та взаємодії у сферах, що становлять взаємний інтерес. Відповідний Меморандум підписаний Донецькою облдержадміністрацією», - йдеться в повідомленні пресслужби ЛОДА.

Комарницький поспілкувався з пані Дафіною Ґерчевою щодо гольф-машин для КПВВ «Станиця Луганська» для зручнішого перевезення пасажирів на ділянці дороги у 820 метрів.

«Вважаю цю зустріч дуже символічною, оскільки землі Донбасу мають схожі проблемні питання. Я вдячний ПРООН за підтримку жителів Луганської області, а також за допомогу регіону в напрямі економічного та соціального відновлення», - зазначив Комарницький.

Також він наголосив на низці важливих питань регіону, а саме ініціювання розроблення проєкту будівництва залізничної гілки для забезпечення залізничного сполучення п’яти районів Луганщини, початок роботи з відновлення зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській та інше.

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У свою чергу, Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначила, що ПРООН і надалі співпрацюватиме з обласними адміністраціями задля відновлення сходу України, розбудови миру і покращення умов життя людей, які постраждали від воєнного конфлікту.

Фото: loga.gov.ua