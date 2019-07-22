На Луганщині оздоровили понад 11 тисяч дітей

Протягом першого півріччя оздоровились та відпочили 11 тисяч 161 дитина шкільного віку або 20,6% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Про це йшлося на засіданні обласного оперативного міжвідомчого штабу з координації організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей у 2019 році, повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«На організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії 2019 року фактично профінансовано 8,6 млн гривень у першому півріччі 2019 року. А саме, на організацію оздоровлення дітей пільгових категорій в ДП «УДЦ «Молода гвардія» та в ДП «МДЦ «Артек» виділено з державного бюджету 1,3 млн грн», - ідеться в повідомленні.

З територій області діти оздоровлювались в інших регіонів України за рахунок приймаючої сторони. З червня оздоровлені 100 дітей в дитячому санаторному центрі «Миргородський» у Полтавській області (50 дітей з Новоайдарського та 50 зі Станично-Луганського районів).

Наразі відпочивають 50 дітей з Попаснянського району.

Крім цього, 18 дітей побували у Греції. Посольством України в Грецькій Республіці було досягнуто домовленостей з Афінською мерією щодо прийому групи дітей з населених пунктів, які проживають поблизу лінії розмежування.

Приймаюча сторона взяла на себе витрати, пов'язані з проживанням, харчуванням та програмою перебування.

Фото: otdux.com.ua