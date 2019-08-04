Українські курсанти пройшли стажування на кораблі НАТО

Курсанти Національного університету "Одеська морська академія" пройшли тримісячне стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, який вчора зайшов у порт Стамбулу.

Про це повідомляє Генконсульство України в Стамбулі.

«У стамбульський порт зайшов навчальний корабель Військово-Морських Сил Румунії «MIRCEA», на якому, в рамках співпраці України з країнами НАТО три місяці проходили навчальний курс двоє курсантів Національного університету "Одеська морська академія" - старшина 2-ї статті Роман Буяр та старшина 2-ї статті Михайло Бричкар», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на стамбульському березі українських моряків зустрічав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман з дружиною.

«Наші хлопці успішно пройшли 3-місячний навчальний курс у рамках співпраці України з країнами НАТО. Майбутнє нашого флоту! Вони круті!» - написав генконсул у Twitter після зустрічі з моряками.

На кораблі від України стажування проходили двоє кадетів, але українців на борту було троє. «Третій – Мартін Федорчук, кадет із Португалії, з яким одеські курсанти здружилися і який дуже гордий тим, що народився в Україні», - вказано у повідомленні.

Як повідомлялося, в липні, в Одесі відбулися міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні взяли близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.