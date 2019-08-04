На Житомирщині пройшли навчання в умовах, наближених до бойових

Військові 12-го окремого полку оперативного забезпечення Оперативного командування “Північ” відпрацювали тактико-спеціальні навчання в умовах, наближених до бойових.

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».

“Протягом трьох діб військові 12-го окремого полку оперативного забезпечення Оперативного командування “Північ” відпрацьовували тактико-спеціальні навчання в умовах, наближених до бойових”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що військові проходили навчання у три етапи, під час яких відбулися планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, у ході якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно-бактеріологічну розвідку шляхів висування. Також воїни виконали фортифікаційне обладнання рубежу оборони.

На третьому етапі підрозділи полку відпрацювали наведення понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування та постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися у проробленні проходів у загородженнях та мінуваннях, а підрозділ РХБ захисту розгортав пункт спеціальної обробки з подальшими відповідними діями.

Тактико-спеціальні навчання на Житомирщині Фото: Міноборони

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Керівники навчань зазначають, що такі тренування дають змогу удосконалювати навички командирів підрозділів полку під час планування та підготовки до оперативного забезпечення бойових дій. Умови були наближені до реальних бойових.

Самі учасники говорять, що такі навчання дають практику не тільки командирам різних ланок в організації оперативного забезпечення бою, а й удосконалюють польовий вишкіл і злагодженість кожного військового окремо та підрозділів у цілому.