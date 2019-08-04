Українська морська авіація завершила навчання над Чорним морем

Українська морська авіація завершила навчання над Чорним морем

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Укрінформ
Морська авіація Збройних сил України завершила навчання над Чорним морем.

Про це повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяІнформ».

За повідомленням, це були льотно-тактичні навчання для відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС.

Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку і надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

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Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим здійсненням бомбового і торпедного ударів, повідомили військові.

«Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога й за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для здійснення удару. До мису Аджияск (біля села Рибаківка Миколаївської області – ред.) висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака А-26 знищили умовного противника», – мовиться в повідомленні.

Українська морська авіація завершила навчання над Чорним морем / Фото: armyinform.com.ua

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