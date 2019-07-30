На Прикарпатті розпочались навчання рятувальників із залученням авіації

В Івано-Франківській області розпочались п’ятиденні навчання рятувальної служби із залученням повітряних суден.

Про це в Івано-Франківську на пресконференції розповів начальник Управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На території Івано-Франківської області сьогодні розпочались навчання, тренувальні збори з гасіння лісових пожеж із залученням повітряних суден ДСНС. … В період з 29 липня до 2 серпня відбудуться практична частина цих тренувальних зборів», - зазначив Чернецький.

За словами командира Спеціального авіаційного загону ОРС ЦЗ ДСНС України полковника Івана Коробки, в Україні вже створена єдина система авіаційної безпеки. Спеціальний авіаційний загін – єдиний авіаційний підрозділ в системі ДСНС в Україні, який залучають до гасіння пожеж на території України та інших держав. Він додав, що Прикарпатті рятувальники опановуватимуть авіацію посеред гір.

«Мета (навчання – авт.) – підготувати екіпажі до будь-яких ситуацій саме у гірській місцевості. Зважаючи, що на Івано-Франківщині зростає потік туристів і, на жаль, часом вони потребують допомоги, цей напрямок має особливе значення у нашій роботі. …ми підготуємо 7 екіпажей на літаках і 15 – на вертольотах. Максимальне навантаження льотної роботи заплановане на завтра», - зауважив Коробка.

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Він додав, що сьогодні до Івано-Франківська прилетіли 2 літаки Ан-32П та гелікоптер Мі-8МТ. Для логістичного забезпечення рятувальники застосовуватимуть Івано-Франківський аеропорт.

Серед викликів під час навчання полковник назвав несприятливі погодні умови, відсутність обладнаних місць для посадки вертольотів, а також відсутність великих водойм у Карпатах.

Відомо, що з початку року на території Прикарпаття виникли понад 2, 3 тис. пожеж, більшість з яких - у природних екосистемах. Повітряними суднами до лікувальних закладів рятувальники транспортували 12 людей.