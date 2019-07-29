Рятувальники зі складу ООС за тиждень знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил упродовж тижня знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил у Facebook.

“Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня 66 разів залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій, обстежено 74 га території, вилучено та знешкоджено 167 вибухонебезпечних предметів (Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 3952 рази, обстежено 5503 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 21682 ВНП)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, упродовж тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

“Особовим складом ДСНС продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське, за тиждень відновлено 11 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 409 житлових будинків”, - інформують у пресцентрі.

Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду, було надано медичну та психологічну допомогу 1356 особам.

Також повідомляється, що на території Донецької та Луганської областей пожежна і техногенна обстановка була контрольованою. Завдання, поставлені підрозділам ДСНС в районі проведення операції Об'єднаних сил, виконані.