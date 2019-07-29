Рятувальники зі складу ООС за тиждень знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів

Рятувальники зі складу ООС за тиждень знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів

Укрінформ
Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил упродовж тижня знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил у Facebook.

“Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня 66 разів залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій, обстежено 74 га території, вилучено та знешкоджено 167 вибухонебезпечних предметів (Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 3952 рази, обстежено 5503 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 21682 ВНП)”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, упродовж тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

“Особовим складом ДСНС продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське, за тиждень відновлено 11 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 409 житлових будинків”, - інформують у пресцентрі.

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Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду, було надано медичну та психологічну допомогу 1356 особам.

Також повідомляється, що на території Донецької та Луганської областей пожежна і техногенна обстановка була контрольованою. Завдання, поставлені підрозділам ДСНС в районі проведення операції Об'єднаних сил, виконані.

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