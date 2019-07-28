Окупанти обстріляли КПВВ “Мар’їнка” з великого калібру

Російсько-окупаційні війська вночі 28 липня з великокаліберної зброї обстріляли КПВВ «Мар’їнка».

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 28 липня, о 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони здійснили обстріл, застосувавши при цьому крупнокаліберну зброю. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ", - зазначається у повідомленні.

Відомо, що вогонь противник вів з напрямку терикону «Крокодил».

В результаті обстрілу в одному із модулів на КПВВ «Мар’їнка» були отвори від куль.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Фото: пресцентр ООС