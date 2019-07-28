За добу бойовики один раз порушили "тишу", один військовий поранений
Укрінформ
27 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні сил ООС.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник з автоматичного гранатомета здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.