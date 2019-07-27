Окупанти обстріляли з гранатомета позиції ВСУ біля Кримського, є поранений

"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як уточнили у штабі, обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Вогонь з автоматичного гранатомета вівся по позиціях Об'єднаних сил неподалік Кримського з напрямку Сокільники.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення", - поінформували у пресцентрі.