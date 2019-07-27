Окупанти обстріляли з гранатомета позиції ВСУ біля Кримського, є поранений
Укрінформ
З початку нинішньої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один обстріл позиції українських військ, при цьому був поранений боєць.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.
Як уточнили у штабі, обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Вогонь з автоматичного гранатомета вівся по позиціях Об'єднаних сил неподалік Кримського з напрямку Сокільники.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення", - поінформували у пресцентрі.