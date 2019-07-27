Окупанти порушили "хлібне перемир’я", один боєць поранений

Протягом минулої доби окупаційні війська РФ дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Сьогодні вони обстріляли українські позиції з автоматичного гранатомета.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби ЗСУ дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського – з автоматичного гранатомета.

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У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.

Фото: ООС