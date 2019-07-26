ОБСЄ зафіксувала 35 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 24 липня 35 вибухів на Донбасі, з яких 32 були у Донецькій області.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ в Україні.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом зафіксувавши аналогічну кількість вибухів (32), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (35 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню, включаючи майже половину вибухів, зафіксовано в районах на північний захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька) і в районах на північно-північний схід від н. п. Степне (підконтрольний урядові, 29 км на південний захід від Донецька).

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому 3 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (1 вибух)", - йдеться у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 21 липня і розширення присутності моніторингової місії ОБСЄ.