У місії ОБСЄ пояснили, як фіксуються випадки порушення "тиші"

СММ ОБСЄ фіксує кожен випадок використання озброєння як порушення режиму припинення вогню.

Про це у відповіді на запит Укрінформу зазначила керівниця відділу преси та публічної інформації СММ ОБСЄ Драґана Ніколіч-Соломон.

"СММ ОБСЄ розглядає кожний випадок використання озброєння (постріл, чергу, вибух і т.п.) як порушення режиму припинення вогню. Відповідні спостереження включаються до наших щоденних звітів, які публікуються на сайті ОБСЄ трьома мовами (англійською, українською та російською)", - йдеться у відповіді.

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Раніше в штабі ООС пояснили, що штаб Об'єднаних сил оприлюднює інформацію стосовно обстрілів виключно позицій Збройних сил України.

Як повідомляв сайт “Тексти.org.ua”, ОБСЄ фіксує більше обстрілів з боку окупантів, ніж про це повідомляє пресцентр ООС.

Фото: ОБСЄ