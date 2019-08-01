ОБСЄ зафіксувала потяг і автоколони РФ на окупованому Донбасі

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні опублікувала фотографії з безпілотника СММ ОБСЄ, як Росія здійснює вночі незаконні поставки на окуповані території України та з них – до РФ.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Незважаючи на тривалі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, Російська Федерація продовжує незаконні поставки на окуповані території України та з них – до РФ. СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч із неконтрольованою ділянкою кордону", - йдеться у повідомленні української місії в Твіттері.

Незважаючи на триваючі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, 🇷🇺 продовжує незаконні поставки на окуповані території 🇺🇦 та з них – до РФ.

СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч із неконтрольованою ділянкою кордону pic.twitter.com/dn98Dap0A9 — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 1 серпня 2019 р.

Опубліковані фотографії містять зафіксовані ОБСЄ інциденти поблизу н.п. Степне та Виселки біля кордону з РФ.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 22 липня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив автоколону з 8 вантажівок (з них, вірогідно, 3 — автоцистерни), 4 з яких мали причепи. Усі вони стояли розвернуті в західному напрямку на ґрунтовій дорозі вздовж лісосмуги поряд із кордоном з РФ, приблизно за 2 км на південний схід від населеного пункту Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька). Зазначалося, що в цьому місці немає офіційного пункту перетину кордону.

Крім того, в іншому звіті СММ ОБСЄ повідомлялося, що вночі 23 липня БПЛА Місії дальнього радіуса дії зафіксував потяг (зокрема 23 вагони-цистерни та 13 відкритих товарних вагонів), що стояв на залізничній станції у н. п. Квашине (непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Донецька). Того ж дня, о 01:46, БПЛА СММ знову зафіксував потяг, що рухався в південно-східному напрямку біля н. п. Виселки (72 км на південний схід від Донецька) до кордону з Російською Федерацією.

Фото: Telegraf - EPA