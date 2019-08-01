Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з кулеметів, поранений український боєць

Російські окупаційні війська від початку доби здійснили три обстріли по позиціях українських військових на Донбасі. Одного бійця поранено.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 1 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли”, - йдеться в повідомленні.

Так, на Луганському напрямку опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Попасна після 5-ї години ранку були обстріляні з боку окупованого Молодіжного з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку з початком доби окупанти упродовж 15 хвилин вели вогонь з кулеметів великого калібру по українських позиціях неподалік Павлополя.

Ще раз великокаліберні кулемети окупанти використали під час 15-хвилинного обстрілу українських військових біля Красногорівки, що розпочався о пів на 11-ту з боку населеного пункту Трудівський.

“За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надається уся необхідна допомога”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, 21 липня у районі проведення операції Об'єднаних сил оголошено безстроковий режим припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування.

Начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у четвер, 1 серпня, заявив, що поодинокі випадки порушення перемир'я на Донбасі з боку окупаційних військ не можна назвати зривом досягнутих у Мінську домовленостей, і політичні спекуляції на цій темі недоречні.

Фото: ООС