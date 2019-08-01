Про зрив “перемир’я” на Донбасі поки не йдеться - глава Генштабу

Поодинокі випадки порушення перемир'я на Донбасі з боку окупаційних військ не можна назвати зривом досягнутих у Мінську домовленостей і політичні спекуляції на цій темі недоречні.

Про це йдеться у заяві начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, переданій Укрінформу Генштабом.

"За одинадцять діб, що минули від початку перемир'я, бойових безповоротних втрат в особового складу немає. Разом з цим ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців та окупантів. Загалом поточну ситуацію не можна назвати зривом домовленостей, які були досягнуті у Мінську, - домовленості, як бачимо, працюють”, - заявив Хомчак.

І тому, за його словами, “окремі політичні спекуляції на цій темі є недоречними і шкідливими для подальшого виконання завдань підрозділами та військовими частинами операції Об'єднаних сил”.

При цьому начальник Генштабу наголосив, що у разі критичного загострення ситуації на лінії зіткнення підрозділи Збройних сил України готові до адекватних та швидких дій у відповідь на загрози збоку ворога.

Як повідомлялося, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, 21 липня у районі проведення операції Об'єднаних сил оголошено безстроковий режим припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування.