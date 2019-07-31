Сайдік заявляє, що

Сайдік заявляє, що "хлібне перемир'я" принесло результати

Укрінформ
За час "хлібного перемир'я" на Донбасі (з 21 липня) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілу.

Про це заявив журналістам після сьогоднішньої зустрічі в Мінську спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

За його словами перемир'я, погоджене на попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи 17 липня, принесло значні результати: "За цей час (з 21 липня - ред.) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілу. Число порушень перемир'я істотно скоротилася".

Сайдік привітав зусилля сторін, спрямовані на забезпечення режиму припинення вогню, і закликав сторони продовжувати його дотримання в повній мірі.

Він також повідомив, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться 21 серпня.

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Нагадаємо, згідно з досягнутими 17 липня домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з 21 липня почалося "хлібне перемир'я" - безстрокову заборону на будь-яке ведення вогню.

Зокрема, вперше передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі передбачені "дисциплінарні заходи", про такі випадки ставиться до відома Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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