У штабі ООС пояснили розбіжності у кількості обстрілів з даними ОБСЄ

Штаб ООС надає дані щодо обстрілів виключно позиції Збройних сил України.

Про це в коментарі Укрінформу заявив пресофіцер штабу ООС Мирослав Тарасов, відповідаючи на питання щодо розбіжності кількості обстрілів, які надають представники СММ ОБСЄ та штабу ООС.

“Ми даємо достовірні дані з офіційних джерел. Те, що вони (СММ ОБСЄ — ред.) там фіксують, я не знаю як вони працюють і як записують обстріли, звідки у них такі дані. У нас офіційні дані надаються кожен день”, - заявив Тарасов.

На запитання Укрінформу як технічно відбувається збір даних, пресофіцер, посилаючись на конфіденційність інформації, зазначив: “Не можу сказати, тому що телефони можуть прослуховуватись”.

Він уточнив, що штаб Об'єднаних сил оприлюднює інформацію стосовно обстрілів виключно позицій Збройних сил України.

Як повідомляв сайт “Тексти.org.ua”, ОБСЄ фіксує більше обстрілів з боку окупантів, ніж про це повідомляє прес-центр ООС.