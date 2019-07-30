Катастрофа МН17: суд залишив під вартою бойовика Цемаха

Київський апеляційний суд міста Києва залишив під вартою бойовика Володимира Цемаха до 25 серпня 2019 року.

Про це інформує преслужба Київського апеляційного суду міста Києва у Facebook.

“30 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29 червня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого та застосовано щодо підозрюваного Цемаха В.Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 25 серпня 2019 року включно”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 29 червня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

У суді нагадують, що Цемах підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 258-3 ( Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня українські спецслужби затримали на території самопроголошеної "ДНР" колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха.

За словами адвоката, 28 червня Цемаха доправили до Києва, а 29 червня Шевченківський райсуд столиці ухвалив рішення про його арешт на два місяці.

У інтерв’ю одному з сепаратистських ЗМІ він відверто розповідав про катастрофу малайзійського Boeing-777 та навіть підтверджував, що ракету було випущено з ПЗРК "Бук".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.