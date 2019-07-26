Росія не поспішає видавати паспорти бойовикам на Донбасі

Управління з питань міграції МВС РФ у Ростовській області запровадило посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти з метою запобігання проникненню на територію Росії злочинців з досвідом бойових дій.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, регіональним управлінням з питань міграції МВС РФ у Ростовській області запроваджено посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти з метою запобігання проникненню на територію Росії злочинців з досвідом бойових дій. Як наслідок, зросла кількість відмов у наданні російського громадянства, у т.ч. військовослужбовцям зі складу підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - сказав речник.

Водночас у Міноборони повідомляють, що в окремих підрозділах російських окупаційних військ певна частина військовослужбовців, які не брали участь у бойових діях проходячи службу у тилових підрозділах, відмовляється від оформлення російського громадянства, розраховуючи на збереження можливості виїзду на територію, підконтрольну українській владі.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Таке рішення Кремля засудили у МЗС України та Раді Європи. В ООН вирішили поширити як офіційний документ Генасамблеї заяву МЗС України, де рішення Кремля про “паспортизацію” окупованих територій Донецької та Луганської областей оголошується нікчемним, а також міститься заклик до міжнародного співтовариства відреагувати на такі дії посиленням тиску на РФ.

Євросоюз оголосив, що не визнаватиме російські паспорти, видані кримчанам після анексії півострова та не видаватиме шенгенські візи за такими паспортами. Аналогічне рішення може бути ухвалене й щодо паспортів, які Росія видає мешканцям окупованих територій Донбасу.

Спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер заявив, що Держдеп відслідковуватиме паспорти РФ, видані мешканцям окупованих територій.