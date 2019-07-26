Бойовики з пов'язками СЦКК досі під Станицею — спостерігачі ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ продовжують фіксувати перебування в зоні розведення сил біля Станиці Луганської бойовиків із нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" (Спільний центр із контролю та координації).

Про це повідомляється в опублікованому у четвер звіті Спеціальної моніторингової місія в Україні.

"Спостерігачі також бачили 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з написами "СЦКК"): двоє стояли біля колишньої передової позиції збройних формувань на південь від зруйнованої частини мосту, а троє - біля блокпоста збройних формувань на південь від мосту", - йдеться у звіті за 24 липня у розділі "Ділянка розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської".

Згідно зі звітом, неподалік колишньої передової позиції члени патруля місії ОБСЄ бачили 3 офіцерів Збройних сил України при СЦКК.

Як повідомлялося, Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та РФ, які призначили по одному із представників для спільного керування ним. До складу СЦКК увійшли офіцери ЗСУ та ЗС Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в одноосібному порядку вийшли зі СЦКК, після чого залишили Україну.

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Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована раніше місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Цимбалюк зазначив, що РФ односторонньо і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури - і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.