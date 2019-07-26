ООН відправила в ОРДЛО 187 тонн гумдопомоги

Через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію Донбасу у четвер прослідували 13 вантажівок від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які перевезли 187 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 24 липня через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію Донбасу прослідували 9 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, які перевезли 154,5 тонни гуманітарної допомоги.