Червоний Хрест відправив 154,5 тонни гумдопомоги на окупований Донбас
Укрінформ
Минулої доби через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію Донбасу прослідувало 9 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, які перевезли 154,5 тонни гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (лікарські засоби, продуктові набори, засоби гігієни та будматеріали) загальною вагою 154,5 тонни», - йдеться у повідомленні.