Лисичанськ відзначив п'яту річницю визволення від російської окупації
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
“Зокрема, пройшов автопробіг містом, у якому взяли участь понад 30 автомобілів з українською символікою. Також учасники святкового дійства поклали квіти та вінки до могил і меморіалів українським захисникам, які загинули під час боїв за Лисичанськ”, - ідеться в повідомленні.
Містом урочисто пройшли військовослужбовці ОТУ "Північ", прикордонники, нацгвардійці, а також зведений оркестр та місцеві мешканці з національною символікою.
Як зазначається, хода завершилася в центрі міста, де відбулося нагородження найкращих військовослужбовців та представників інших структур державними відзнаками.Лисичанськ відзначив п'яту річницю визволення / Фото: ООС, Facebook
Для мешканців та гостей Лисичанська організували покази військової техніки, яку мають на озброєнні ЗСУ. Ввечері на центральній площі міста відбувся святковий концерт.
Нагадаємо, улітку 2014 року після визволення Рубіжного та Сєвєродонецька підрозділи АТО провели масштабну загальновійськову операцію у Лисичанську. Батальйонно-тактичні групи 24-ї та 95-ї бригад ЗСУ вийшли на західні околиці міста, знищивши добре укріплені позиції ворога. З півночі пішли у наступ воїни 51-ї бригади та частини Нацгвардії. Українські армійці завдали потужного удару по ворогу на декількох напрямках.
24 липня 2014 року о 22.20 над міською радою Лисичанська було піднято державний прапор України.