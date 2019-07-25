Лисичанськ відзначив п'яту річницю визволення від російської окупації

П'ять років тому сили АТО визволили від російських окупантів Лисичанськ, з нагоди свята у місті відбулася низка заходів.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Зокрема, пройшов автопробіг містом, у якому взяли участь понад 30 автомобілів з українською символікою. Також учасники святкового дійства поклали квіти та вінки до могил і меморіалів українським захисникам, які загинули під час боїв за Лисичанськ”, - ідеться в повідомленні.

Містом урочисто пройшли військовослужбовці ОТУ "Північ", прикордонники, нацгвардійці, а також зведений оркестр та місцеві мешканці з національною символікою.

Як зазначається, хода завершилася в центрі міста, де відбулося нагородження найкращих військовослужбовців та представників інших структур державними відзнаками.

Лисичанськ відзначив п'яту річницю визволення / Фото: ООС, Facebook

Для мешканців та гостей Лисичанська організували покази військової техніки, яку мають на озброєнні ЗСУ. Ввечері на центральній площі міста відбувся святковий концерт.

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Нагадаємо, улітку 2014 року після визволення Рубіжного та Сєвєродонецька підрозділи АТО провели масштабну загальновійськову операцію у Лисичанську. Батальйонно-тактичні групи 24-ї та 95-ї бригад ЗСУ вийшли на західні околиці міста, знищивши добре укріплені позиції ворога. З півночі пішли у наступ воїни 51-ї бригади та частини Нацгвардії. Українські армійці завдали потужного удару по ворогу на декількох напрямках.

24 липня 2014 року о 22.20 над міською радою Лисичанська було піднято державний прапор України.