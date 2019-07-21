Командувач ОС привітав з річницею звільнення Торецька та Рубіжного

Командувач ОС привітав з річницею звільнення Торецька та Рубіжного

Укрінформ
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський привітав з річницею звільнення Торецька та Рубіжного.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Шановні співвітчизники, дорогі мешканці Торецька та Рубіжного! Від імені Командування об'єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю Вас із Днем звільнення Торецька та Рубіжного від російських окупаційних військ та їх найманців", - йдеться у вітанні.

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Командувач ОС наголосив, що подвиг мешканців Торецька і Рубіжного та воїнів, які звільнили й обороняють місто, уже вписаний в історію України золотими літерами.

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