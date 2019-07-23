Окупанти облаштовують додаткові вогневі позиції біля лінії зіткнення — розвідка

Російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони розповів у вівторок на брифінгу речник МОУ Дмитро Гуцуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ підвищує готовність до застосування артилерії з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - сказав Гуцуляк.

Так, за його словами, з 22 липня окупанти, зокрема, активізували підготовку артилерійських підрозділів, у т.ч. щодо скорочення термінів їх висування на передову з районів зосередження. При цьому зросла інтенсивність робіт з обладнання додаткових артилерійських вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

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Водночас, як розповів Гуцуляк, за повідомленням розвідки, у підконтрольних противнику засобах масової інформації зросла кількість викривлених і неправдивих повідомлень про агресивність намірів командування операції Об’єднаних сил. У такий спосіб противник, зауважив він, завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів.