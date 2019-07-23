До окупованого Донецька прибули російські снайпери для знищення відеокамер ОБСЄ

До окупованого Донецька прибули російські групи снайперів для знищення відеокамер спостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які розташовані на окремих ділянках лінії розмежуваня.

Таку інформацію оприлюднив у вівторок штаб операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"За наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування, що буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ та нехтування ними міжнародними домовленостями", - йдеться в повідомленні.

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У штабі зазначили, що встановлені СММ ОБСЄ онлайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації у режимі роботи 24/7. За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури на території, що контролюється урядом України.