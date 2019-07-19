На Донбасі від куль снайпера загинули двоє бійців

Від снайперського вогню окупантів загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“19 липня, під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу і був госпіталізований. Та, на жаль, від отриманого поранення він помер у лікарні.

Другий військовий дістав кульове поранення в бік та руку, намагаючись винести бойового побратима на ношах із зони обстрілу. Від ураження ворожою кулею він загинув на місці.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих військовослужбовців.