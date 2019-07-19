Окупанти на Донбасі застосовують міномети, один військовий загинув, двоє поранені

За минулу добу окупанти десять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“18 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм”, - йдеться у повідомленні.

Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поряд Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік Кам'янки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету; два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Ломакиного – з міномету калібру 82 мм; поряд Пищевика – з ручного протитанкового гранатомету.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: околиці Майорська – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.