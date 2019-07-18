Окупанти на Донбасі активізували повітряну розвідку

Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення повітряної розвідки.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення повітряної розвідки шляхом збільшення інтенсивності польотів безпілотних літальних апаратів над районами розташування підрозділів Об’єднаних сил", - сказав речник.

За його словами, противник також продовжує нарощувати проведення заходів з підвищення готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

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Підвищення інтенсивності бойової підготовки противником забезпечується, зокрема, за рахунок удосконалення порядку ротації підрозділів на полігонах з проведенням стрільб з артилерійського озброєння танків і бойових броньованих машин, відпрацюванням питань подолання водних перешкод, застосуванням інженерної та іншої спеціальної техніки.