В Україні затвердили новий Порядок перетину лінії розмежування

Кабінет міністрів 17 липня затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на сході України.

Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Найближчим часом для мешканців тимчасово окупованих територій та для осіб, які планують перетнути лінію розмежування, будуть діяти нові правила, встановлені прийнятим урядом Порядком в'їзду/виїзду осіб, переміщення товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, Порядком визначено процедури пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, видачі дозволів на її перетин, особливостей контролю за в’їздом-виїздом через КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану частину Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Порядком запроваджуються нові підходи до процедури переміщення осіб та товарів через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Головною відмінністю нового Порядку, що вплине на цивільне населення, буде зміна принципу визначення переліку товарів, що можуть перевозитись через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.

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Повідомляється також, що за ініціативи МТОТ до Порядку включено норму, яка передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів. Це означає, що, відповідно до схваленого Порядку, особи, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення.

"Таке нововведення дозволить забезпечити права цивільного населення та задовольнити необхідні потреби. Це, в свою чергу, залишається одним із ключових принципів підтримки зв’язків з громадянами на тимчасово окупованих територіях", - вважають у міністерстві.

У повідомленні зазначається, що МТОТ, на виконання затвердженого Порядку, найближчим часом затвердить відповідний Перелік товарів.

Пропозиції щодо заборонених товарів, які необхідно включити до переліку, неодноразово обговорювались МТОТ з громадськістю, представниками ДФС, ДПС, СБУ, штабу ООС, гуманітарних організацій, а також під час спілкування міністра Вадима Черниша та представників МТОТ з населенням на КПВВ.

"Варто зазначити, що новий Порядок перетину лінії розмежування на сході України було розроблено на виконання вимог Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". Зокрема, в частині 3, статті 12, зазначено що Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій визначаються Кабінетом міністрів України", - повідомили у міністерстві.