Повне облаштування КПВВ “Чонгар” і “Каланчак” треба завершити до 20 грудня – Зеленський

До 20 грудня цього року завершити повне облаштування КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом.

Таке завдання поставив Володимир Зеленський перед новим головою Херсонської ОДА після відвідування контрольного пункту в'їзду-виїзду “Чонгар” на тимчасовій адміністративній межі з Автономною Республікою Крим. Глава держави також пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. Президент поспілкувався з громадянами, які саме прямували в бік окупованого Криму, та мешканцями сусідніх із КПВВ “Чонгар” районів. На нараді з питань реалізації проектів облаштування КПВВ “Чонгар” і КПВВ “Каланчак” новопризначений голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв підкреслив, що люди з тимчасово окупованої території повинні відчувати, що Європа починається з Херсонщини. І це має виражатися в якості обслуговування та увазі з боку чиновників і держслужбовців усіх рівнів", - йдеться у повідомленні.

За словами Юрія Гусєва, у реалізації проекту з облаштування КПВВ є такі ризики: корупційний, брак фінансування, а також порушення проектантами та генпідрядником договірних термінів проектування і будівництва.

Новий очільник області зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада.

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Натомість Президент України наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг – необхідно до 20 грудня цього року.

«Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно», – заявив Зеленський.

Учасники наради повідомили Президенту, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн грн. Натомість поки у держбюджеті не передбачено 70 млн грн для другого етапу.

Глава держави пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю.