На Херсонщині, у сервісному центрі КПВВ "Чонгар", у суботу Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хотів би привітати вас з новим головою ОДА і підписати Указ", - сказав Президент, представляючи Юрія Гусєва.

Новий голова облдержадміністрації подякував за довіру, пообіцяв змінювати систему і наголосив, що голови РДА обиратимуться за програмою LIFT.

Після представлення нового очільника області розпочалася нарада з питань реалізації проектів облаштування пунктів "Чонгар" та Каланчак" за участі Володимира Зеленського.

Нарада та призначення нового голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва / Фото: Олександр Корняков, Укрінформ

На нараді не були присутні голова Генічеської РДА Олександр Воробйов та перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій, оскільки вони є кандидатами в народні депутати, а голову облради Владислава Мангера не запрошували, бо він має на сьогодні інші плани, у нього вихідний, пояснили кореспонденту Укрінформу в ОДА.

Біля сервісної зони Президента зустрічали з плакатами "ЗЕ команда Генічеськ" місцеві волонтери.

Президента зустрічали з плакатами "ЗЕ команда Генічеськ" місцеві волонтери / Фото: Олександр Корняков, Укрінформ

Поки на КПВВ чекали Президента, через контрольний пункт вїзду - виїзду прикордонники здійснювали пропуск громадян в обидві сторони.

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Довідково. Юрій Гусєв народився 1979 року в місті Коростишеві на Житомирщині. Закінчив Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет, Школу державного управління ім. Кеннеді Гарвардського університету (США), Стаффордширський університет (Великобританія). У 1999 році став радником голови Херсонської обласної державної адміністрації. В різні роки очолював групу радників екс-міністра економіки Богдана Данилишина, був заступником директора департаменту з інвестицій в мінекономіки, очолював департамент національних проектів у Держагентстві з інвестицій Владислава Каськіва. Екс-заступник міністра оборони України (2014—2016). 26 червня 2019 Кабінет міністрів підтримав призначення Гусєва на посаду голови Херсонської ОДА.