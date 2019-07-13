Зеленський пропонує на два місяці заборонити екоперевірки іноземних суден у портах

Президент Володимир Зеленський запропонував першому заступнику начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Дмитру Крючкову заборонити протягом липня-вересня екологічні перевірки іноземних суден в акваторії морпортів.

Таку вказівку глава держави дав Крючкову в Одесі на нараді з розвитку морських портів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки правоохоронні органи нам допоможуть розібратися у ситуації (з поборами капітанів суден - ред.), пропоную заборонити протягом наступних двох місяців екоінспекторам здійснювати екологічні перевірки в портах. Думаю, ніхто особливо не постраждає за ці два місяці", - сказав Зеленський.

"Окрім екології Чорного моря", - зауважив Крючков.

На це глава держави відреагував так: "Якби вода в Чорному морі була прозора, і всюди біля узбережжя Одеси можна було купатись, я би вам повірив, але це не так. Досить! Двох місяців для врегулювання ситуації вистачить".

Свою позицію з цього приводу висловив на нараді глава АМПУ Райвіс Вецкаганс: "Питання екологічних перевірок у європейських портах морегосподарського комплексу варто вирішувати у межах законодавства. Якщо вам і вашій команді вдасться реалізувати через новий склад парламенту ті конкретні законопроекти, які ми підготували, в тому числі з питань екології та концесій, ми будемо цьому раді".

У морських портах функціонує екологічна служба Адміністрації морських портів, яка, у разі виявленні скидів забруднених речовин із суден, може викликати екоінспектора для оформлення відповідних протоколів перевірки суден. Допуск екоінспекторів на судна належить врегулювати найближчим часом на законодавчому рівні з участю представників компаній-судновласників.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський прибув до Одеси з робочою поїздкою.