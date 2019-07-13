Зеленський заявив, що зателефонує Гройсману щодо звільнення глави Укртрансбезпеки

Президент Володимир Зеленський на нараді в Одесі з розвитку морських портів, різко відреагував на повідомлення в.о. голови Одеської ОДА Світлани Шаталової про факти корупції в системі Держслужби України з безпеки на транспорті.

Зокрема, внаслідок проїзду по відремонтованих дорогах потоку перевантажених автомобілів асфальтове покриття не витримує, а керівництво Укртрансбезпеки покриває інспекторів-корупціонерів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є задокументовані факти про те, що корумповані інспектори Укртрансбезпеки допускають проїзд на відремонтованих автотрасах до морських портів Одещини великовантажних автомобілів. Один із них перевозив вантаж вагою понад 200 т, це неприпустимо. Одеська облдержадміністрація не раз звертала увагу керівництва Мінінфраструктури та правоохоронців на дотримання габаритного контролю перевізниками, але змін на краще не сталося - за пропуск перевантаженого автомобіля платять інспекторам таксу - 1000 гривень", - зазначила Шаталова.

В.о. голови ОДА звернулася з проханням до глави держави - розглянути "актуальне питання збереження автомобільних шляхів на засіданні Ради безпеки та оборони".

Коментуючи ситуацію, що склалася, заступник міністра інфраструктури Володимир Лавренюк заявив, що "нами спрямовано три подання до уряду на звільнення глави Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. На жаль, недавно його було відсторонено лише на три місяці, поки тривало чергове розслідування".

"Ну раз є три подання, то я сьогодні ж зателефоную прем'єр-міністру і дуже його попрошу - допомогти у звільнення пана Ноняка", - сказав Зеленський.

Коментуючи ситуацію, учасник наради - заступник керівника Офісу Президента України Олексій Гончарук сказав у коментарі Укрінформу: "Головною причиною для звільнення в.о. голови ДФС Власова також є корумпованість системи, яку він досі очолював".