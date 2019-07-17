Окупанти прицільно гатять біля чотирьох населених пунктів, втрат немає
Укрінформ
Від початку доби російські окупаційні війська чотири рази порушували режим тиші.
Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим тиші. Заборонені Мінськими угодами зразки озброєння, за наявною інформацією, ворог не застосовував", - йдеться у повідомленні.
За його словами, окупанти вели прицільні обстріли українських позицій в районі н.п. Миколаївка, Широкине, Мар’їнка, Водяне, застосовуючи в основному гранатомети різних систем, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Речник зазначив, що втрат внаслідок обстрілів від початку доби серед захисників України немає.