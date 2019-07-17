СЦКК: окупанти обстріляли з артилерії село Лукове на Донеччині

Українська сторона СЦКК спростувала оприлюднену у звіті СММ ОБСЄ інформацію, що село Лукове на непідконтрольній уряду України території на Донеччині 11 липня було обстріляне нібито із західного напрямку.

Відповідне повідомлення СЦКК оприлюднено 17 липня на сторінці штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"11 липня під вогнем опинилося село Лукове, що на Донеччині. Дана інформація оприлюднена у звіті СММ ОБСЄ від 15 липня. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, а саме: будівля школи та фабрики, житлові будинки, автомобілі, обірвані дроти лінії електропередач тощо", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, всі пошкодження спричинені вибухами 122-мм артилерійських снарядів, випущених із нібито західного напрямку.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що відповідно до даних спостережних постів Об'єднаних сил, приблизно о 04:00 ранку збройні формування РФ провели обстріл населеного пункту Лукове. Встановлено, що противник вів вогонь з району населеного пункту Григорівка, застосувавши близько тридцяти артилерійських снарядів калібру 122-мм. Після обстрілу даного населеного пункту були обстріляні позиції підрозділів Об'єднаних сил, по яких було випущено вісім снарядів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як наголосили в СЦКК, "вищевказане вкотре підтверджує злочинну підступність командування російських окупаційних військ, яке, намагаючись скомпрометувати підрозділи Об'єднаних сил, наражає на небезпеку життя та здоров'я сотень мирних мешканців та руйнує цивільну інфраструктуру".

"Небажання збройних формувань РФ дотримуватися Мінських домовленостей у черговий раз свідчить про їхню зацікавленість у подальшому загостренні обстановки", - підкреслює українська сторона СЦКК.

У звіті СММ ОБСЄ від 15 липня, зокрема, зазначається, що команда місії уточнювала повідомлення про те, що 11 липня у населеному пункті Лукове (непідконтрольний урядові, 72 км на південь від Донецька) стався обстріл мікрорайону, розташованого приблизно за 5 км на схід від передової позиції збройних формувань.

У місії стверджують, що всі численні пошкодження в цьому селі "виникли внаслідок розриву 122-мм артилерійського снаряда, випущеного з західного напрямку".

Фото: ООС