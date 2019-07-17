Окупанти відправляють на Донбас додаткові підрозділи снайперів — розвідка

З території Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях направляються додаткові снайперські підрозділи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Інформаційно-аналітичного центру Нацбезпеки.

"Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів для посилення психологічного впливу на військовослужбовців українських силових структур. Йдеться, зокрема, про збільшення втрат особового складу у передових підрозділах Об’єднаних сил за рахунок перекидання з території РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських підрозділів, озброєних у т.ч. снайперськими гвинтівками іноземного виробництва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одночасно вживаються заходи з недопущення викриття вищого офіцерського складу ЗС РФ, що проходить службу в органах військового управління 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ внаслідок посилення їх охорони підрозділами спеціального призначення.