Україна вимагатиме від РФ відшкодування компенсацій за зруйноване житло на Донбасі

Кошти, витрачені на компенсації за зруйноване житло на Донбасі, будуть включені до консолідованої претензії України до Російської Федерації для відшкодування.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Кошти, витрачені у рамках виплати компенсацій за зруйноване житло, будуть включені до консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ додали, що відповідно до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права.

Як повідомлялося, на засіданні 10 липня Кабмін встановив механізм грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації приватне житло. Відповідне рішення було прийнято з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до схваленого механізму, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ, і видаватимуть відповідні акти постраждалим особам. Тож власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень.

Для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні заяви та документи до спеціально створених Комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть приймати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв мають бути розроблені МінТОТ.