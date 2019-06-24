На Донеччині за два роки відремонтували 3,5 тисячі пошкоджених обстрілами будинків
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.
«З початку відновлення (з серпня 2017 року) завершили ремонт 1011 приватних будинків. Ще 2470 відновлені за фінансової підтримки міжнародних організацій - Червоний Хрест, «Адра», «Людина в біді», - написав Куць.
Він зазначив, що подолання наслідків війни - одна з основних завдань обласної влади.
Так, тільки за останній рік коштом регіонального матеріального резерву Донецької області відновили 83 приватні будинки - в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці, Торецьку, Слов’янську, Бердянському, Гранітному, Сопиному, Лебединському, Зайцевому, Світлодарську, Сіверську та Часовому Ярі.
Зараз розпочалося відновлення Авдіївських багатоповерхівок, у тому числі, як раніше повідомлялося, знаменитої будівлі з муралом на вулиці Молодіжній, 20, додав Куць.
Фото: ДСНС