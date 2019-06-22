На Донеччині працюють 19 сучасних опорних шкіл, ще 4 будуються - Куць

У Донецькій області нині працюють 19 сучасних опорних шкіл, ще 4 – будуються, з них мінімум 3 - введуть в експлуатацію до 1 вересня.

Про це голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Олександр Куць 21 червня заявив у Краматорську під час пресконференції - звіту за рік своєї роботи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас 19 опорних шкіл на теперішній час закінчено, і вони працюють, приймають дітей. Є 4 проблемні опорні школи, там постійно виникають проблеми то з проєктувальниками, то з підрядниками. Але ми з цим працюємо, і думаю, найближчим часом до 1 вересня будемо намагатися із тих 4 проблемних шкіл мінімум 3 ввести в експлуатацію, запустити дітей», - сказав очільник області.

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