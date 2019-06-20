Найвищий бал ЗНО з української отримали школярки з Донеччини

“200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини - учениця Волноваської загальноосвітньої школи номер 5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань. Вітаю дівчат, їхніх педагогів та батьків з відмінним результатом!”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в 2019 році тестування з української мови та літератури в основну сесію ЗНО пройшли 339 753 учасники.