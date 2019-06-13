Вступна кампанія: ЗНО з української не склали 16%

Зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури не склали 16% абітурієнтів.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні поріг "склав/не склав" подолали з української мови і літератури 84 % осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, експертна комісія УЦОЯО визначила поріг з математики на рівні 11 балів, з української мови та літератури на рівні 23 балів, адаптивний поріг для абітурієнтів з угорської, румунської, молдовської нацменшин та кримських татар, які здобували середню освіту рідною мовою, становить 14 балів.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з іноземних мов, біології відбудеться 19 червня, з історії України, географії, хімії – 21 червня.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання наступного дня після кожного засідання експертної комісії.