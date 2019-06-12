Вступна кампанія: оприлюднили графік додаткової сесії ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Графік оприлюднений на сторінці УЦОЯО в мережі Фейсбук.

26 червня відбудеться ЗНО з математики.

27 червня - ЗНО з німецької мови.

1 липня - тестування з французької мови.

2 липня - тестування з іспанської мови.

3 липня пройде додаткова сесія ЗНО української мови та літератури.

4 липня - відбудеться ЗНО з фізики.

5 липня - тестування з англійської мови

8 липня - ЗНО з історії України.

9 липня - тестування з біології.

10 липня - з географії.

11 липня - тестування з хімії.

Зазначається, що результати додаткової сесії будуть повідомлені до 18 липня.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного тестування проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії.

Також на додаткову сесію ЗНО могли зареєструватися особи, які брали участь в антитерористичній операції або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період. Які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації. Які мають складати ДПА у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО тривала з 3 по 20 травня.

З 21 травня по 13 липня в Україні проходить основна сесія ЗНО.