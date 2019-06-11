ЗНО-2019: у четвер оголосять поріг "склав/не склав" з трьох предметів

У четвер, 13 червня, експертна комісія визначить пороговий бал "склав/не склав" з математики, української мови і літератури та фізики.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Поріг "склав/не склав" — це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник за виконання сертифікаційної роботи, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України", - йдеться у повідомленні.

До складу експертної комісії входять фахівці — працівники Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів освіти та інших установ і організацій.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з іноземних мов, біології відбудеться 19 червня, з історії України, географії, хімії – 21 червня.

Як повідомляв Укрінформ, з 21 травня по 13 червня в Україні триває основна сесія ЗНО. Абітурієнти вже склали тести з математики, української мови і літератури, фізики, історії України, біології,інозмених мов, географії.