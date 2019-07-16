В ОБСЄ побачили, як бойовики з окупованої Донеччини відправляють до Росії поїзди

Безпілотник ОБСЄ зафіксував потяг з щонайменше 12 вагонами, який 12 липня із залізничної станції у н.п. Квашине (окупована Донеччина) виїхав до Російської Федерації.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"Уночі 12 липня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував потяг (щонайменше 12 вагонів, вміст розгледіти не вдалося), розвернутий на схід, на залізничній станції у н. п. Квашине (непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Донецька). Через 15 хвилин було зафіксовано, що цей потяг рухався у південно-східному напрямку приблизно за 4,5 км на південний схід від Квашиного, а потім виїхав за межі України", - йдеться у звіті.

Поруч з цим, вночі 12 липня орієнтовно за 1 км на схід від н. п. Манич (непідконтрольний урядові, 76 км на схід від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив вантажівку (з 2 особами на борту), що рухалася на північний схід ґрунтовою і асфальтованою дорогами, що ведуть у напрямку кордону з РФ, у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних пунктів. Пізніше цю вантажівку було зафіксовано у полі приблизно за 3,5 км на східно-північний схід від Манича та орієнтовно за 200 м на захід від кордону.

Згідно зі звітом, 14 липня спостерігачі ОБСЄ прибули на пункт пропуску біля н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська), де спостерігали, як з України виїжджали транспортні засоби в Росію, однак бойовики наказали патрулю СММ залишити цей район.

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"Того ж дня, здійснюючи моніторинг на залізничній станції "Червона Могила" біля Вознесенівки, спостерігачі бачили вантажний потяг, який рухався у східному напрямку, проте встановити кількість вагонів або їхній вміст не вдалося. Через декілька хвилин член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район", - повідомляється також у звіті.