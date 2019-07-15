Десантники обкатали новітній БТР

95-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України обкатала новітні бойові машини від "Укроборонпрому".

Про це йдеться у повідомленні Концерну.

"95-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України застосувала на бригадних тактичних навчаннях БТР-3ДА від ДП "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром". БТР-3ДА – серійно виробляється на "Київському бронетанковому заводі" та на постійній основі постачається до українського війська. До Збройних Сил України, Національної гвардії та інших силових структур України поставлено декілька сотень БТР-3, які отримали численні схвальні відгуки від бійців на передовій", - йдеться у повідомленні.

БТР-3ДА оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину, кулеметом та автоматичним гранатометом. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності на всіх режимах вогню. Окрім того, БТР-3ДА оснащений високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", що здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 км.

За маневреність на полі бою відповідає шасі 8х8 та потужний німецький двигун Deutz, який поєднаний з американською автоматичною трансмісією від Allison. Це дозволяє розганяти 16-тону машину до 100 км/год та забезпечити високу прохідність, а також можливість форсування водний перешкод уплав.

Також БТР-3ДА оснащений сучасними цифровими системами, які відповідають за захищений зв‘язок, супутникову навігацію, виявлення противника та спостереження за полем бою.

Укранські військові дали схвальні відгуки новій техниці.

Фото: ukroboronprom.com.ua, armyinform.com.ua