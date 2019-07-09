ЗМІ: "Мотор Січ" депутата Богуслаєва постачає деталі для оборонки РФ, працює у Криму та ОРДО

"Мотор Січ" - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була Російська Федерація. Зокрема й російська оборонка. Почесний президент "Мотор Січі" - Вячеслав Богуслаєв. Герой України, народний депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань та член комітету нацбезпеки та оборони. Активно виступав за вступ у Митний союз і продовжує виступати за зближення з РФ", - йдеться у публікації.

Як зазначає видання, директор представництва "Мотор Січі" у Москві Петро Кононенко та Вячеслав Богуслаєв володіють у Росії компаніями "Борисфен", "Лосиный остров", ЦИАМ, "Авиаремонт-МС", ВКМС та ВК-МС.

"Попри військову агресію та окупацію Криму, російські компанії Богуслаєва продовжують працювати. Зокрема компанія "Борисфен" обслуговує ФСБ. З 2015-го по 2017 роки, за даними порталу російських держзакупівель, вона отримала 3,5 млн дол. на продовження строку роботи авіаційних двигунів моделей АІ-9В. Також АТ "Борисфен" обслуговує двигуни для кримської компанії "Універсал-авіа".

Це державне підприємство, яке займається авіаційними перевезеннями та обслуговуванням авіації в Криму. Після окупації півострова ця компанія була "націоналізована" росіянами. У свою чергу, ЄС, США та Україна ввели проти неї санкції. Але російська компанія Богуслаєва "Борисфен" продовжила працювати з "Універсал-Авіа" та, за даними російського порталу держзакупівель, з 2015 року отримала від неї 5 мільйонів рублів", - пише видання.

Окрім цього, "Борисфен", за даними Bihus.Info, отримала кілька держзамовлень від підприємства "Летный отряд Россия". Це російська державна компанія, яка обслуговує посадових осіб військових сил РФ та керівників російських спецслужб. Серед інших "Летный отряд Россия" перевозить президента Росії Володимира Путіна.

Згідно з публікацією, ще одна російська компанія Богуслаєва, ВКМС, з 2015-го по 2016 роки постачала деталі для двигуна ТВ3-117 виробництва "Мотор Січі" на російський 218-й авіаремонтний завод. Хоча ще у 2014 році 5-й президент України Петро Порошенко підписав заборону на експорт до РФ товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Росією.

"Російське підприємство Богуслаєва ВКМС у 2015-2016 роках офіційно поставило на авіаційний завод українських деталей для двигуна ТВ3-117 на півтора мільярда рублів. Ці деталі постачались з України на російську компанію Богуслаєва напряму", - констатує видання.

Водночас представники "Мотор Січі" та особисто Богуслаєв неодноразово заявляли, що деталі українського виробництва дійсно експортуються до Росії, проте встановлюються виключно на двигуни цивільної авіації.

"Але в одному з контрактів на постачання деталей, який опублікований на сайті російських держзакупівель у 2016 році, вказано, що українські деталі на 218-й авіаремонтний завод приймало військове представництво Міністерства оборони Російської Федерації. А вказані в контракті ГОСТи визначають порядок прийому виключно військової техніки. Тобто російська сторона приймала українські деталі не як товари для цивільної авіації, а як деталі для експлуатації на військових вертольотах", - підкреслюється у публікації.

За даними журналістів, у 2018 році пряме постачання деталей двигунів до РФ з "Мотор Січі" різко зупинилося, компанія почала відправляти напряму до Росії лише двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій.

Однак, як з'ясували в Bihus.Info, є велика ймовірність, що "Мотор Січ" і надалі постачає деталі для двигунів, що використовують російські військові, - тільки тепер через спорідненого боснійського посередника.

"З 2018 року "Мотор Січ" почала масово постачати деталі для двигунів у Боснію та Герцеговину, на свіжостворену компанію D.O.O Inzeniring BN. За 2018 рік український виробник відправив на Балкани більше 600 вантажів з деталями для двигунів моделі ТВ3-117. За даними міжнародної митної бази Importgenius, надалі ця боснійська компанія відправляла вантажі з аналогічним деталями для вертольотів до Росії. Причому виключно на дві російські фірми Вячеслава Богуслаєва - ВКМС та ВК-МС", - йдеться у публікації.

Зазначається, що директор боснійської фірми - Саво Цвієтіновіч - член партії Союзу незалежних соціалістів, яку аналітики та політологи називають інструментом впливу Росії на Балканах. У телефонній розмові з Bihus.Info він підтвердив, що боснійська фірма працює звичайним посередником між двома компаніями Богуслаєва. А транзитувати українські деталі до Росії через Боснію його попросив особисто Вячеслав Богуслаєв. Проте Цвієтіновіч не зміг назвати власників боснійської фірми.

Водночас, згідно з інформацією боснійських баз даних, володіють боснійським посередником два громадянина Росії, які є менеджерами російських фірм Богуслаєва. Це Валерій Автушенко - ексзаступник начальника штабу військової авіації РФ, який наразі працює директором фірми Богуслаєва "Авіаремонт-Мотор Січ" (РФ). Другий власник боснійського посередника - Віктор Денисов - колишній командувач військово-транспортної авіації РФ, він теж працює у компанії Богуслаєва в РФ - ВКМС, яка постачає деталі для потреб російських військових.

З 2018 року російський авіаційний завод в тендерній документації засекретив переможців конкурсу на постачання деталей для двигунів ТВ3-117. Проте в контрактах на постачання зустрічаються деталі, які раніше українське підприємство постачало напряму до Росії та після 2018 року почало постачати у Боснію. Збігаються не тільки найменування, а й номенклатура запасних частин, зазначає видання.

"Також частини українських двигунів та силові установки постачались до Росії транзитом через іншого посередника - еміратську компанію Double Power FZE", - зазначається у публікації.

Видання також констатує, що окрім цього, підприємство Богуслаєва продовжує працювати на непідконтрольній Україні території. До 2014 року одним зі структурних підрозділів "Мотор Січі" був Сніжнянський машинобудівний завод. Він випускає ключову деталь для "Мотор Січі" - лопатки для двигунів. Після 2014-го Сніжне було окуповано бойовиками. А про подальшу долю заводу у ЗМІ ходили різні чутки. Зокрема, про таємний перенос стратегічного заводу до Російської Федерації. У 2014-му після жорстоких боїв за Саур-Могилу у соціальній мережі "ВКонтакте" паблік тодішнього ватажка "ДНР" Стрєлкова повідомив, що на заводі була створена база для ремонту військової техніки бойовиків.

Також у 2016 році Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками заводу "Мотор Січ". За попередніми даними української спецслужби, за перші три квартали 2015 року підприємство Богуслаєва заплатило терористам 32 мільйони російських рублів.

Те, що "Мотор Січ" не втратила контроль над підприємством у 2015 році, опосередковано підтверджує і сам завод. Вони заявили про втрату контролю лише наприкінці 2017 року. "Але це була заява на сайті "Мотор Січі", а журналістам у 2017-му Богуслаєв повідомив, що підприємство й надалі їхнє, тільки передано в управління іноземній компанії. Тоді ж на прохідній підприємства змінилася вивіска. Судячи з напису, новий управлінець заводу - компанія "Авіатех". У документах, знайдених на сайтах так званої ДНР, фірма фігурує як "ДФ ООО АВІАТЕХ". Та попри зміну зовнішньої вивіски, всередині підприємства все завішано стендами української "Мотор Січі", - пише видання.

Повідомляється також, що "ДФ ООО АВІАТЕХ" - це дочірня компанія російської фірми "Авіатех". "Материнська компанія" зареєстрована у Ростові, а її власники - партнери по російському бізнесу Богуслаєва. Зокрема, це ексначальник озброєння Міністерства оборони РФ та член наглядової ради компанії Богуслаєва ВКМС Анатолій Ситнов. Ще один власник - генерал-лейтенант, колишній командувач Військово-транспортною авіацією Росії та директор фірми ВКМС Віктор Денисов.

Видання також нагадує, що наразі Богуслаєв балотується на виборах до Верховної Ради як самовисуванець по мажоританому округу №77 у Запоріжжі. За минулі 5 років він був присутній в парламенті всього 45 разів, відсутній - 532 рази.

Інфографіка: bihus.info