Президент подякував воїнам, які героїчно відстояли Краматорський аеропорт

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку воїнам, добровольцям, волонтерам, жителям, завдяки яким донецькі міста Слов'янськ і Краматорськ були визволені від російської окупації.

Про це Зеленський сказав у виступі на меморіальних заходах з нагоди п'ятої річниці визволення Слов'янська і Краматорська, повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента.

«Ми дякуємо всім, завдяки кому над цими містами знову замайоріли українські прапори, – нашим військовим, добровольцям, правоохоронцям, волонтерам. Ви зробили це, незважаючи на чисельну перевагу противника. Хотів би відзначити воїнів, які героїчно відстояли Краматорський аеропорт, були 47 днів в оточенні і 17 днів практично без води», – сказав глава держави.

Він наголосив, що для нього честь бути сьогодні присутнім на місці, звідки почалося звільнення Північного Донбасу, зокрема Краматорська, Слов’янська та Бахмута.

Говорячи про участь місцевих жителів, Зеленський підкреслив, що вони "не стояли осторонь, не боялися виходити на вулицю з українськими прапорами, пережили страшні часи без води, світла, зв’язку"

"Дехто, ризикуючи життям, пробирався до Краматорського аеропорту, щоб допомогти нашим військовим, які тримали оборону", – додав Зеленський і нагадав, що після того з’явилися білборди з гаслами «Краматорськ – це Україна», «Слов’янськ – це Україна», які стали трендом і були підхоплені всіма звільненими містами.

Зеленський відзначив, що меморіальний камінь на честь загиблих героїв на цьому місці було закладено завдяки волонтерам та активістам, а завдяки людям з різних міст України був побудований і Меморіал. Водночас він зазначив, що був шокований тим фактом, що держава в цьому ніяк не допомагала. Такого ставлення не повинно бути, переконаний Президент.

Він запевнив: "Робитимемо все, щоб можна було сказати: Донбас – це не просто Україна, Донбас – це заможна та процвітаюча Україна".

Глава держави також поклав квіти до пам'ятних знаків загиблим воїнам – учасникам АТО, зокрема генерал-майору Сергію Кульчицькому та загиблим військовослужбовцям Національної гвардії і співробітникам МВС.

Пам’ять полеглих вшанували хвилиною мовчання.

Меморіальний камінь на місці ключового бою, який відбувся в ніч на п’яте липня 2014 року, був встановлений у 2015 році з ініціативи волонтерів та за підтримки місцевих підприємців і активістів. У 2019-му пам’ятка була реконструйована, і з’явився знак з іменами військовослужбовців Національної гвардії та співробітників МВС, які разом з генералом Кульчицьким загинули у гелікоптері, збитому 29 травня 2014 року поблизу гори Карачун. Пам’ятний знак присвячений усім героям перших місяців війни.