Відновлювати Донбас потрібно вже зараз — Зеленський

Першочерговими завданнями новопризначеного керівника Донецької облдержадміністрації є розбудова якісної інфраструктури та своєчасна виплата зарплат і пенсій.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, представляючи у Краматорську нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, повідомляє пресслужба глави держави.

«За Донбасом прискіпливо стежить увесь світ – під час зустрічей за кордоном порушую це питання як пріоритет. А головне – за Донбасом спостерігає вся Україна. Ми маємо показати всім наочно, особливо українцям на окупованій території, що ми всі – єдина країна», – наголосив Зеленський.

За його словами, першочерговим завданням є припинення вогню і для цього робиться все можливе, включно з активізацією переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він нагадав, зокрема, про розпочате розведення сил біля Станиці Луганської.

Водночас глава держави зробив акцент на забезпеченні якісного водопостачання у Донецькій області. Він повідомив, що спілкувався щодо цього з Прем'єр-міністром.

Серед пріоритетів Президент також назвав відновлення Краматорського аеропорту та погашення заборгованості із виплати зарплати шахтарям.

Зеленський наголосив, що соціально-гуманітарні питання на Донбасі можна і потрібно вирішувати вже зараз.

«Ми зобов'язані паралельно закінчувати війну та відновлювати Донбас», – підкреслив він.

Президент повідомив, що у вересні відбудеться великий бізнес-форум для залучення коштів на допомогу Донбасу, куди запрошені інвестори з різних країн.

Зі свого боку новопризначений голова ОДА Павло Кириленко подякував Президенту за довіру й підкреслив, що всі поставлені завдання будуть виконані.

«Я впевнений у плідній співпраці з правоохоронними органами, з органами місцевого самоврядування, з райдержадміністраціями, а також з об’єднаними територіальними громадами після того, як вони будуть створені», – заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 липня звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Павла Кириленка.